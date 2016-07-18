الدول الأغنى هي الأقل استضافة للاجئين

قالت منظمة #أوكسفام البريطانية إن الدول الست الأغنى في العالم، والتي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي تستضيف أقل من 9% من اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم.

فيما لا تزال الدول الفقيرة والنامية تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية.

فالولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة تستضيف 2.1 مليون لاجئ وطالب لجوء بحسب إحصائيات العام الماضي - أي ما نسبته 8.9 % فقط من إجمالي للاجئين والنازحين في العالم، وفق المنظمة البريطانية.

أما الأردن وتركيا وباكستان ولبنان وجنوب إفريقيا وكذلك فلسطين تستضيف أكثر من 50% من إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم، علماً أن اقتصاد تلك الدول يشكل ما نسبته أقل من 2 % من الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من استقبال ألمانيا للعدد الأكبر من اللاجئين مقارنة بنظيراتها من دول العالم الأول إلا أن الفارق يبقى كبيراً بالمقارنة مع ما تتحمله الدول الفقيرة من أعباء وما توفره من ملاذ آمن للاجئين.

يأتي تقرير أوكسفام بعد أشهر من التقرير #الأممي الصادم الذي كشف عن وصول أعداد #اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء في العالم مستويات قياسية، حيث أحصت الأمم المتحدة 65 مليون شخص في العالم لاذوا بالفرار من ديارهم بسبب الصراعات القائمة والاضطهاد والعنف.