النمسا: غير مقبول إقرار عقوبة الإعدام من جديد في تركيا

قال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، في مقابلة نشرت اليوم الاثنين قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، بعد فشل محاولة الانقلاب، إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004، وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.

وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة "كورير" النمساوية "تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي، ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة".