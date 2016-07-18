تركيا.. تسريح 8 آلاف شرطي بعد الانقلاب

قال مسؤول أمني كبير لرويترز، الاثنين، إن تركيا سرحت 8 آلاف من أفراد الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك #اسطنبول والعاصمة أنقرة.

وذكر المسؤول أن ذلك جاء للاعتقاد بوجود صلات تربطهم بمحاولة #الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة.

واتخذت الخطوة بعد أيام من محاولة الانقلاب التي حملت الحكومة مسؤوليتها "لكيان مواز" بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن الذي نفى بدوره أي صلة له بالمحاولة.

وتخشى دول غربية ومنظمات حقوقية من أن يتم انتهاك حقوق الإنسان في تركيا التي شهدت محاولة انقلاب فاشلة مساء الجمعة، كما لمح الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى العودة لتنفيذ أحكام الإعدام المتوقفة منذ 2004.

وكان وزير العدل، بكير بوزداغ، تحدث عن 6 آلاف موقوف حتى صباح الأحد. وبين هؤلاء الموقوفون 2745 قاضياً ونائباً عاماً.

كما تم اعتقال 34 جنرالاً برتب مختلفة في الجيش، إضافة إلى 3000 جندي. وأبرز المعتقلين قائدا الجيشان الثاني والثالث، والمساعد العسكري لأردوغان علي يازجي.