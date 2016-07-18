تركيا..توقيف قائد القاعدة الجوية الخامسة بمدينة مرزيفون

أوقفت قوات الأمن التركية، العميد جنكيز قاراجا بي، قائد القاعدة الجوية الخامسة في مدينة مرزيفون بولاية أماسيا (شمال)، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مساء أمس الأحد 14 جنرالا وعددا من العسكريين في ولاية اسطنبول.

هذا وبدأت طائرات تركية من طراز "إف-16"، اليوم الاثنين، طلعات جوية، من أجل حفظ أمن أجواء البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول أن "الدوريات الجوية"، جاءت بأوامر من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، دون أن توضح نطاق طيران الطائرات المذكورة أو دورية طلعاتها أو أي تفاصيل إضافية.