جنرال تركي سابق ينفي التخطيط للانقلاب

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قائد #القوات_الجوية السابق، أكين أوزتورك، نفى أمام ممثلي الادعاء أي دور في تدبير أو قيادة الانقلاب الذي سعى للإطاحة بالحكومة الجمعة.

وقتل أكثر من 200 شخص بعدما شنت مجموعة من الجيش محاولة انقلاب مساء الجمعة وأغلقت جسر #البوسفور وحاولت السيطرة على المطار الرئيسي في #اسطنبول وأرسلت دبابات إلى البرلمان في أنقرة.

من جانبه، قال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، الاثنين، إنه تم توقيف نحو 7543 شخصا، بينهم 6038 عسكريا منذ فشل محاولة الانقلاب.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة #الانقلاب التي شهدتها #تركيا الجمعة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من #الحكومة_التركية .