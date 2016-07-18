تركيا.. توقيف 7543 شخصا بينهم 103 جنرالات وأميرالات

قال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إنه تم توقيف نحو 7543 شخصا، بينهم 6038 عسكريا منذ فشل محاولة الانقلاب.

وأكد يلدريم أن الانقلابيين سيحاسبون ولكن في إطار القانون، في ختام اجتماع للحكومة في أنقرة. وقال "سنحاسب على كل قطرة دم أريقت"، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة ستتصرف "في إطار القانون".

وكانت السلطات التركية قد أوقفت ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة #الانقلاب التي شهدتها #تركيا الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء "الأناضول القريبة من #الحكومة_التركية .

وتابعت الوكالة التي نشرت قائمة مفصلة بأسماء الموقوفين أنهم من سلاح الجو والبر والبحر ومن مختلف أنحاء البلاد.

ويشتبه بأن الموقوفين متورطون في محاولة الانقلاب ليل السبت والتي راح ضحيتها 290 شخصا.

وكانت الوكالة أشارت الأحد إلى توقيف أكثر من 70 جنرالا واميرالا من بينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين #اوزتورك المشتبه بأنه من قياديي محاولة الانقلاب.

وتواصل السلطات في #أنقرة عمليات التوقيف بين صفوف العسكريين والقضاة المشتبه في أنهم مقربون من الداعية فتح الله #غولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب #اردوغان الذي يتهمه بالتحريض على الانقلاب.

وحذرت الأسرة الدولية تركيا من عمليات قمع على نطاق واسع.

إقالة 30 حاكماً و9000 موظف في وزارة الداخلية

كما أوردت "الأناضول" أن السلطات أقالت نحو 9000 من موظفي وزارة الداخلية. وأفادت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن ما مجمله 8777 شخصا من موظفيها بينهم 30 مسؤولا تمت إقالتهم.

وكانت قناة "سي. إن. إن. ترك" قد تحدثت عن إقالة 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين في تركيا.