عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

رفع الحظر عن رحلات الخطوط الجوية التركية إلى أميركا

المصدر: اسطنبول - رويترز
رابط مختصر

ذكرت محطة سي.إن.إن تورك أن الولايات المتحدة رفعت الاثنين الحظر الذي فرضته على رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى الولايات المتحدة.

وفرض الحظر، الذي شمل الرحلات المباشرة وغيرها من بلد ثالث، بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة الماضي حاولت فيها مجموعة من الجيش الإطاحة بالحكومة التركية. كما فشل الانقلاب في الساعات الأولى من صباح السبت مع استجابة أنصار الرئيس رجب طيب #أردوغان لدعوته بالنزول للشوارع في تحد لمدبري الانقلاب.

وهوت أسهم شركة الخطوط الجوية التركية 12.6% الاثنين في أكبر تراجع في يوم واحد منذ عام 2013.

كلمات دالّة

#أردوغان, #تركيا, #الولايات المتحدة, #رفع, #حظر, #رحلات, #الخطوط الجوية التركية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر