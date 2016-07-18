رفع الحظر عن رحلات الخطوط الجوية التركية إلى أميركا

ذكرت محطة سي.إن.إن تورك أن الولايات المتحدة رفعت الاثنين الحظر الذي فرضته على رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى الولايات المتحدة.

وفرض الحظر، الذي شمل الرحلات المباشرة وغيرها من بلد ثالث، بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة الماضي حاولت فيها مجموعة من الجيش الإطاحة بالحكومة التركية. كما فشل الانقلاب في الساعات الأولى من صباح السبت مع استجابة أنصار الرئيس رجب طيب #أردوغان لدعوته بالنزول للشوارع في تحد لمدبري الانقلاب.

وهوت أسهم شركة الخطوط الجوية التركية 12.6% الاثنين في أكبر تراجع في يوم واحد منذ عام 2013.