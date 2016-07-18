صورة غير صحيحة لمدبّر انقلاب تركيا تجتاح المواقع

تحولت صورة العقيد #محرم_كوسا المستشار القانوني لرئيس الأركان التركي، والذي سبق اتهامه بالتخطيط أو التدبير للانقلاب التركي الفاشل، إلى حدث مستقل عن الانقلاب نفسه. فقد وقعت مئات المواقع والوسائل الإعلامية والصفحات، وبعدة لغات، بخطأ وضع صورة هي ليست له، بل هي لعقيد آخر في #الجيش_التركي هو أوزكان جوكاي.

وانتشرت صورة العقيد أوزكان جوكاي بسرعة كبيرة منذ اللحظات الأولى لإعلان الانقلاب في تركيا ليلة 15 الجاري، ومع أن اسمه كان مكتوباً إلى جانب من بزته العسكرية، إلا أن مئات الصفحات والمواقع أخطأت ونشرتها على أنها للعقيد محرم كوسا.

والعقيد الذي وضعت صورته بالخطأ، على أنها للعقيد كوسا، هو من الضباط الذين تم عزلهم في القضية الشهيرة التي كانت تسمى "الشاحنات الغامضة" في أضنة التركية، عام 2014 عندما قام العقيد جوكاي الذي كان يشغل وقتذاك منصب قائد قوات الدرك في ولاية #أضنة، بتوقيف 7 شاحنات وأجرى تفتيشاً على ثلاث منها.

فتمت معاقبة العقيد جوكاي بالعزل مع ثلاثة من زملائه، كما نقلت وكالة جيهان التركية في الرابع من شهر فبراير 2014. علماً أن قيام جوكاي بتفتيش الشاحنات كان تنفيذاً لأمر صادر من النيابة العامة. إلا أن تحقيقاً جرى بعد هذا التفتيش الذي أحرج بعض السلطات في تركيا، انتهى إلى عزل العقيد وبعض زملائه.

إلا أن صورة العقيد انتشرت كالنار في الهشيم، بعد الإعلان عن #الانقلاب في تركيا، وتصريح جهات تركية رسمية بأن مدبّر أو مخطط الانقلاب هو العقيد محرم كوسا، فتم وضع صورة جوكاي على أنها للعقيد كوسا.

إلا أن مطالعة "العربية.نت" لموضوع العقيد محرم كوسا، ومنذ الإعلان عن الانقلاب التركي الفاشل، انتهت إلى أن عدد المواقع التي نشرت الصورة الخاطئة اقترب من ألف موقع وصفحة وحساب افتراضي، واعتمدت في غالبيتها على موقع تركي إسلامي كان سبّاقاً بوضع صورة العقيد مفتش الشاحنات، على أنها صورة العقيد مدبّر الانقلاب.

فنقلت عنه وسائل إعلام شهيرة، وبعدة لغات. لكن مطالعة "العربية.نت" لحقيقة صورة العقيد محرم كوسا، انحصرت بعد أكثر من 72 ساعة من البحث، في تحديد صورة لمدبّر الانقلاب كانت نشرت بتاريخ 25-6-2016 في موقع haberkanal.net.

وكانت تلك الصورة منشورة مع الخبر الذي يتحدث عن تحقيقات تركية بخصوص ماعرف وقتها بـ"الغرفة الكونية" المتعلقة بتفاصيل عسكرية وأمنية عالية الأهمية. ونشر الموقع السالف صورة العقيد محرم كوسا وحفظها باسمه.

وكانت تلك الصورة في الخبر المشار إليه هي الأقل انتشارا على الإطلاق من سواها، إذ لم يزد عدد ناشريها عن أربعة مواقع. كما أن نشر تلك الصورة وقبل أحداث الانقلاب التركي بثلاثة أسابيع، يمنحها مصداقية أكبر، كونها لم تنشر تحت ضغط أخبار الانقلاب وضرورة البحث عن صورة مناسبة.

يذكر أن الموقع التركي السالف كان نشر خبره منقولا عن موقع "الصباح" الذي سبقه بالنشر بيوم واحد، أي بتاريخ 24-6-2016، إلا أن موقع "الصباح" الذي نشر الصورة والخبر لم يكتب عليها اسم محرم كوسا، بل اكتفى بنشرها مع الخبر الذي يتحدث عن التحقيقات التي أجريت معه وانتهت بتبرئته على ما ذكرت وسائل إعلام تركية عديدة.