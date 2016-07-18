صورة للعقيد محرم كوسا مدبّر الانقلاب في تركيا

نشر عدد من المواقع التركية وغير التركية، صورة للعقيد محرم كوسا أو "كوس" الذي اتهمته السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل على الشرعية التركية الجمعة 15 يوليو.

وقد أخطأ الكثير من المواقع بالصورة التي يتم نشرها حتى الآن، وعلى نطاق واسع، بأنها للعقيد محرم كوسا، بينما هي في الحقيقة لضابط آخر اسمه موجود على بزته العسكرية.

أما الموقع التركي الشهير "قناة الأخبار"، فقد كان نشر خبراً قبل وقوع الانقلاب في تركيا بثلاثة أسابيع، تحدث فيه عن المحاكمات والتحقيقات التي طالت المستشار القانوني كوسا، في القضية التي تعرف باسم "الغرفة الكونية" والتي كان العقيد متهماً فيها، إلا أن التحقيقات انتهت بتبرئته.

موقع "قناة الأخبار" كان وضع صورة للمستشار القانوني في خبره السالف، محفوظة باسم محرم كوسا أو بحروفها اللاتينية muharrem kose. وهي الصورة الأقل انتشاراً على الإطلاق للعقيد، حيث نشرت أغلبية المواقع صورة لضابط آخر على أنه هو. بينما ترد هذه الصورة في "قناة الأخبار" قبل موعد الانقلاب بحوالي الشهر من تاريخه.

وأشار "العربية.نت" في خبر سابق إلى أن جهات عسكرية رفيعة في تركيا تتهم العقيد محرّم كوسا بتدبير الانقلاب.

وأعلن رئيس الأركان التركي بالوكالة في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، فشل الانقلاب، وأعلن عن مقتل 104 من مدبري المحاولة الفاشلة للانقلاب على الشرعية في تركيا.

والعقيد محرم كوسا كان يعمل مستشاراً قانونياً لرئيس الأركان، ولم يتحدد بعد مصيره بعد الإعلان الرسمي عن فشل الانقلاب الذي خطط له.

وكان خبر "قناة الأخبار" التركي قد نشر تفاصيل تحقيقات واتهام العقيد كوسا، في الخبر الذي يعود تاريخ نشره إلى 25-6-2016. وهو التاريخ الذي يمكن أن يمنح الصورة مصداقية أكبر، لأنها غير منشورة بسبب الانقلاب التركي أو تحت ضغط تقديم أخبار عنه، وسط كل ما طالعه "العربية.نت" من صور للعقيد محرم كوسا، على مدار الفترة الفاصلة مابين إعلان الانقلاب في #تركيا ، ثم الإعلان عن فشله، وانتهاء بالساعات الأخيرة.