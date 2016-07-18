كازاخستان.. مقتل عناصر شرطة في هجمات الماتي

أعلنت وزارة داخلية كازاخستان مقتل عدد من الشرطيين الاثنين في الماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد في هجمات استهدفت مراكز للشرطة والأجهزة الخاصة.

وصرحت الوزارة في بيان "سقط قتلى بين صفوف عناصر الشرطة، وتم توقيف أحد المهاجمين بينما البحث جار عن المنفذ الثاني"، وأعلنت شن عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" في المدينة، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم.

وكانت لجنة الأمن القومي في كازاخستان أعلنت تعرض مراكز للشرطة والأجهزة الخاصة لعدة هجمات صباح الاثنين.

وتابعت اللجنة في بيان أن "مستوى الإنذار من هجوم إرهابي رفع إلى الحد الأقصى في الماتي بعد هجمات شنها مجهولون ضد مركز للشرطة ومقر للجنة الأمن القومي".