مسؤول أوروبي: يبدو أن تركيا أعدت قوائم الاعتقالات مسبقا

قال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية، أمس الأحد، ما يقرب من 3000 ممن يشتبه في أنهم من مدبري الانقلاب داخل الجيش ابتداء من الجنود العاديين وصولا لقادة في مستويات عليا وعدد مشابه من القضاة وممثلي الادعاء.

وقال هان "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدا سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة. أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه".