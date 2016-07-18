موغيريني تؤكد الحاجة إلى حكم القانون في تركيا

أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، الاثنين، على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وإثر توقيف السلطات التركية حوالي 6000 شخص حول البلاد.

وقالت موغيريني بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل "نقول اليوم إنه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد"، مضيفة "لا مبرر لأي خطوة قد تأخذ البلاد بعيدا عن ذلك".

وتابعت مخاطبة الصحافيين "من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية"، وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها"، مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه".

وأوقفت السلطات حوالي 6000 شخص أغلبيهم في صفوف الجيش والقضاء ردا على محاولة الانقلاب التي أدت إلى مقتل 290 شخصا على الأقل بحسب حصيلة رسمية جديدة.