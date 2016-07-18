هل طلب قائد قاعدة أنجرليك اللجوء للولايات المتحدة؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن قائد قاعدة #أنجرليك التركية، بكير أركان، طلب اللجوء للولايات المتحدة قبل اعتقاله، لكن طلبه رفض.

وتستخدم #الولايات_المتحدة القاعدة لطائراتها التي تنفذ عمليات ضد تنظيم #داعش في سوريا والعراق.

ونشرت الصحيفة الأميركية تقريراً مفصلاً بعنوان "انتصر أردوغان.. لكن مصير تركيا لا يزال مجهولاً"، أوردت فيه الأعداد الكبيرة التي اعتقلتها السلطات على خلفية قيام عسكريين في #الجيش بتنفيذ محاولة انقلاب مساء الجمعة، وجاء فيه خبر اعتقال الجنرال الكبير، الذي نقلت خبر محاولته اللجوء عن مسؤول على علم بالقضية رفض ذكر اسمه.