واشنطن تنشر الـ28 صفحة السرية حول أحداث 11 سبتمبر

نشرت الولايات المتحدة، بعد نحو 15 عاماً على أحداث الـ11 من أيلول/سبتمبر، آخر الصفحات التي كانت سرية فيما يخص تحقيق الكونغرس في الهجوم الذي غيرت تداعياته وجه العالم.

وبقيت 28 صفحة سرية لسنوات محفوظة في قبو مبنى الكونغرس، حتى قررت واشنطن نشرها، من خلال التزام شخصي قدمه الرئيس الأميركي باراك #أوباما .

الصفحات جزء من تقرير للكونغرس حقق في الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص. هذا التقرير عملت عليه لجنة من الكونغرس تشكلت في نوفمبر 2002، تحديدا بعد 442 يوما على الهجمات.

وقامت هذه اللجنة على مدى 18 شهراً برئاسة حاكم نيوجيرسي السابق، توماس كين، وعضوية 5 ديمقراطيين و5 جمهوريين، باستجواب 1200 شخص من عشر دول. كما نظرت في أكثر من مليونين و500 صفحة من الوئاثق، واستندت إلى تقارير الـFBI قبل أن تُصدر تقريرها المكون من 567 صفحة في تموز/يوليو 2004. إلا أن إدارة بوش ارتأت حينها الإبقاء على 28 صفحة سرية ولم تنشرها.

من جانبهم، رأى محللون في هذا القرار رغبة لدى الإدارة الأميركية حينها بعدم زعزعة علاقاتها بحلفائها في المنطقة، خصوصاً بسبب حاجتها لهم في الحرب على الإرهاب، والتي كانت في أوجها.

كذلك ادعى ساسة أميركيون خلال سنوات بأن في هذه الصفحات ما قد يحمل دليلاً على ارتباط ما للحكومة السعودية بتمويل إرهابيي 11 سبتمبر، وذلك خصوصاً لكون 15 إرهابياً من المنفذين الـ19 سعوديين. وثبت أن الاتهامات، التي لم تستند قط إلى أي دليل، لا أساس لها مع الكشف عن الصفحات السرية.