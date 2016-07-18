تركيا: انتقاد مقاضاة مدبري الانقلاب يرقى إلى دعمه

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن الانتقاد الموجه من دول أخرى بشأن تعامل #تركيا مع المشتبه بتدبيرهم الانقلاب يرقى إلى مستوى دعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالحكومة.

وقال تشاووش أوغلو في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه رغم وقوف معظم حلفاء تركيا بجانب حكومتها المنتخبة إلا أنها (الحكومة) شهدت انتقادات "غير مقبولة" بشأن إجراءات قانونية ومقاضاة المشتبه بتواطئهم في الانقلاب العسكري يوم 15 تموز/يوليو.

كما أضاف: "ندين بشدة ونرفض البيانات التي تلمح إلى احتمال انتهاك حكم القانون وأن المعارضين السياسيين قد يتعرضون لمعاملة تعسفية".