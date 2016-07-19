اعتقال الطيارين التركيين اللذين أسقطا القاذفة الروسية

أكدت وزارة العدل التركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت الطيارين اللذين أسقطا القاذفة الروسية فوق سوريا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت التركية" نقلا عن مصادر إعلامية مختلفة، وكما نقلت وسائل إعلام متعددة.

وجاء في التفاصيل أن الطيارين اللذين أسقطا القاذفة الروسية، كانا قد شاركا بالانقلاب الذي وقع في تركيا مساء الخامس عشر من الجاري.

وكانت وسائل إعلام روسية قد زعمت منذ أيام أن الطيار الذي أسقط القاذفة الروسية، قد قتل في عملية إجهاض الانقلاب التركية، بعدما تم إسقاط مروحيته لدى مشاركته بالانقلاب.

وسبق لوسائل إعلام أن نقلت عن عمدة أنقرة، قوله إن الطيار قد قتل، وفقا لتصريحات تلفزيونية لم تتأكد.

التأكيد اليوم جاء من وزارة العدل التركية، باعتقال الطيارين اللذين أسقطا القاذفة الروسية، لمشاركتهما بالانقلاب.