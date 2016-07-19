أوباما يعد اردوغان بالمساعدة في التحقيقات حول الانقلاب

المصدر: واشنطن - رويترز، فرانس برس

أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي #باراك_اوباما وعد الثلاثاء نظيره التركي رجب طيب #اردوغان بتقديم مساعدة اميركية في التحقيقات حول الانقلاب الفاشل.

واضاف المصدر نفسه ان اوباما شدد في الاتصال الهاتفي على ضرورة اعتماد اساليب "تعزز ثقة الشعب في المؤسسات الديموقراطية ودولة القانون" خلال التحقيقات لكشف المتورطين في الانقلاب الفاشل.



وحث أوباما الحكومة التركية على التحلي بضبط النفس خلال ملاحقتها للمسؤولين عن المحاولة الانقلابية.

وقال المتحدث باسم #البيت_الأبيض جوش إيرنست إن الزعيمين بحثا وضع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب وتقول تركيا إنها ستطلب تسليمه إليها.

وأضاف إيرنست أن الحكومة التركية قدمت معلومات عن غولن للحكومة الأميركية وأن المسؤولين الأميركيين يراجعونها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه أي طلب تسلم من تركيا سيتم تقييمه فور تقديمه بموجب المعاهدة المبرمة بين البلدين.