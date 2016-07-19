ترامب: زوجتي ستصبح السيدة الأولى لأميركا

وعد الملياردير الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، مخاطبا مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند (أوهايو) بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وفي مداخلته القصيرة التي فاجأ بها ترامب المؤتمر ليقدم زوجته ميلانيا، أظهر الملياردير ثقة رغم التشنج والانقسامات العلنية في المؤتمر.

وقال المرشح الجمهوري "سنحقق فوزا كبيرا"، ثم قدم زوجته قائلا "سيداتي سادتي، فخر كبير لي أن أقدم السيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة".

وكسر ترامب التقاليد بقدومه إلى المؤتمر قبل تسميته رسميا. وخاطب حشدا كان قبل ساعات أطلق هتافات شاجبة وصيحات استهجان رفضا لترشيح ترامب وإصرارا منه على إسماع صوته.