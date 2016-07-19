تركيا.. هجوم إرهابي يقتل 3 شرطيين بطرابزون

ارتفع عدد قتلى الشرطة جراء الهجوم الإرهابي المسلح في ولاية طرابزون شمالي البلاد إلى 3 أشخاص.

وأفاد مراسل "الأناضول"، وفقاً لمصادر أمنية، أن إرهابيين هاجموا عناصر شرطة كانوا مكلفين بإجراء تدقيق وتفتيش على السيارات في إحدى الطرق بقضاء "ماشقا" في طرابزون، بواسطة بنادق وقنابل يدوية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل شرطيين بداية، وإصابة 5 آخرين، ومواطن مدني، ليرتفع عدد القتلى لاحقاً إلى ثلاثة جراء مقتل شرطي متأثراً بجراحه في أحد مستشفيات الولاية.

وكان والي طرابزون، يوجل ياووز، أعلن في بيان له، بوقت سابق اليوم، أن عناصر أمن كانوا مكلفين بإجراء تدقيق وتفتيش في إحدى الطرق بقضاء ماشقا في طرابزون، تعرضوا لهجوم إرهابي، ما أدى إلى مقتل عنصري شرطة، وإصابة 5 آخرين، ومواطن مدني.

وذكر ياووز أن قوات الأمن بدأت عملية أمنية في المنطقة بهدف القضاء على الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.