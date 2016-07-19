تنديد أوروبي بالاعتقالات الجماعية لقضاة في تركيا

حذر خبراء في مجلس أوروبا، الاثنين، تعليقا على الوضع في تركيا بعد أيام على محاولة الانقلاب، بأن "التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية".

وقال جياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا، في بيان "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة - تأديبية أو جنائية - ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".

وتابع البيان "من الأساسي خصوصا ردا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين ليل الجمعة- السبت في تركيا، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي.