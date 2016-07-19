الشرطة البريطانية: مقتل 3 بالرصاص في لينكولنشير

قالت الشرطة البريطانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الثلاثاء بينهم شخص يشتبه بأنه مسلح قرب حوض للسباحة في منطقة لينكولنشير بوسط إنجلترا.

وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى عمل إرهابي.

وقالت شرطة لينكولنشير في بيان "يمكننا تأكيد وقوع حادثة بالسلاح على طريق بينشبك في سبالدينج بجوار حوض كاسل للسباحة وقتل فيها ثلاثة أشخاص بينهم من يشتبه بأنه المهاجم.

"لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بالإرهاب ولم تطلق الشرطة النار. نحث على الابتعاد عن المنطقة في الوقت الحالي".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.