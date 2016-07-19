يلدريم: أرسلنا إلى واشنطن أدلة وقرائن لاعتقال "غولن"

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام جلسة للبرلمان، إن تركيا أرسلت ملفاً لواشنطن يحتوي على أدلة وقرائن لاعتقال فتح الله غولن.

وأكد يلدريم أن حكومته لا تسعى للانتقام، وأن حكم القانون سينفذ على مخطط الانقلاب، وأي أنشطة إجرامية أخرى سيتم التعامل معها بقوة بعد المحاولة الانقلابية.

وامتدح الشعب التركي مرة أخرى قائلاً: "الشعب التركي كتب ملحمة كبرى في ليلة إفشال الانقلاب، قوة الدبابات هزمت أمام إرادة الشعب".

وأشار إلى إن الانقلابات مرفوضة وهي خيانة للإرادة الشعبية، وأضاف "شهدنا الكثير من الانقلابات ولكن المحاولة الأخيرة كانت أكثرها خسة".

وقال إن الكثيرين عارضوا عملية التطهير بعد محاولة الانقلاب في ديسمبر 2013، وإن التنظيم المخطط للانقلاب استطاع التغلغل داخل المؤسسة العسكرية منذ زمن.

وأكد أن باب الحزب مفتوح أمام كافة الأحزاب.