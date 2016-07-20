البرلمان الفرنسي يصادق على تمديد حال الطوارئ

صادق #البرلمان_الفرنسي ليل الثلاثاء- الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، بعد 5 أيام من اعتداء #نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا.

وتبنى النواب مشروع قانون تمديد حال الطوارئ لستة أشهر، أي حتى نهاية يناير 2017 برفع الأيدي. ويجب أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشه الأربعاء.

وكان الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند أعلن في مؤتمر صحافي في لشبونة الثلاثاء استعداده لتمديد حال الطوارئ لمدة 6 أشهر.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي #مانويل_فالس في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام النواب أن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين".

وقال فالس: "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا ألا نعتاد على الأمر أبدا، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته".