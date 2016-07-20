التحالف الدولي يعد لـ"ضربة منسقة" على الموصل

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو فول، إن فرنسا والولايات المتحدة تعدان لضربة منسقة ضد تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية.

وأضاف لإذاعة فرانس انفو "جان إيف لو دريان (وزير الدفاع الفرنسي) في واشنطن. إنه يعد مع الأميركيين لهجوم منسق على الموصل".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو تحدث في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء عن اجتماع في واشنطن للتحالف المناهض لداعش.

وتابع لو فول أنه لا يمكنه تأكيد تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" وأفاد بمقتل اثنين من أفراد القوات الفرنسية الخاصة في ليبيا يوم الأحد.

لكن المتحدث الفرنسي أكد وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا.

وقال "القوات الخاصة هناك بالطبع للمساعدة، وتأكيد أن فرنسا موجودة في كل مكان في الصراع ضد الإرهابيين".