الكنيست يتبنى قانوناً يستهدف إقصاء نواب عرب

تبنى البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل حول إقصاء نواب يمكن أن يستهدف أولا أعضاء عربا في الكنيست.

وأقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه بـ"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا. وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل إثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إسرائيليين في المعارضة إلى أقرباء فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال.

وقال هؤلاء النواب إنهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط.

ويستهدف النص الذي تم تبنيه النوابَ الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وينص القانون الجديد على أنه لا يمكن إقصاء أي نائب إلا بدعم من تسعين برلمانيا من أصل 120.

وكان لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا منفذي هجمات فلسطينيين، واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.