فالس أمام مجلس النواب: فرنسا ستشهد اعتداءات أخرى

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل #فالس أن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين"، وذلك في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام النواب لتمديد حال الطوارئ في البلاد إثر اعتداء نيس.

وقال فالس: "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا ألا نعتاد على الأمر أبدا، ولكن أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته".

من جهة أخرى، قال فاس إن المتطرف المشتبه به رضا كريكيت الذي تم القبض عليه في مارس قرب #باريس مع ترسانة من الأسلحة، كان يخطط "بالتأكيد" لاستهداف بطولة كأس أوروبا 2016 في #فرنسا، التي اختتمت قبل أسبوع من دون أن تشهد أي هجوم.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن هدف محتمل للشبكة التي تم تفكيكها والتي يقودها هذا الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما، والتي كانت تحضر بهجوم كبير بحسب السلطات الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند أعلن الخميس الماضي أنه لا يعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد 26 يوليو الجاري، مرجعا الفضل في ذلك إلى قانون تم إقراره في مايو لتعزيز الترسانة الأمنية لفرنسا.