فرنسا تعتقل مسلحاً تحصن في فندق أكثر من 12 ساعة

أكدت متحدثة باسم الشرطة في بلدة بولان بجنوب #فرنسا أن الرجل الذي تحصن في غرفة في فندق بالبلدة لأكثر من 12 ساعة اليوم الثلاثاء اعتقل في المساء.

وذكرت الشرطة أن الرجل تحصن في فندق منخفض التكلفة وبحوزته ما يشتبه بأنها قنبلة وسكين بعد خلاف مع المدير. ولم تعرف دوافعه بعد.

وجرى تطويق الفندق الواقع في #بولان التي تبعد نحو 130 كيلومترا شمالي مرسيليا، وأغلق الطريق إيه 7 السريع لعدة ساعات.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى تحسبا لتهديدات أمنية منذ قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون 130 شخصا في سلسلة من الهجمات في نوفمبر الماضي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.