كارتر: التحالف يسعى إلى تدمير داعش في سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، الأربعاء، أن الحملة على داعش لها عدة أهداف، أهمها تدمير التنظيم في #سوريا و #العراق.

وأضاف كارتر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للتحالف الدولي أن الرئيس الأميركي #باراك_أوباما قرر نشر 560 جنديا إضافيا لمساعدة القوات العراقية في معركة #الموصل.

وأردف أن الحملة الدولية ضد داعش تحرص على عدم الإضرار بالمدنيين، وتهدف أيضا لحماية أوطاننا من هجمات داعش، وتلاحق التنظيم في أي مكان يظهر فيه عالميا.

وتابع "نقلنا المعركة إلى أرض العدو، لكن لن نستريح قبل القضاء عليه"، مشيرا إلى أن اجتماع التحالف يبحث "خططا لهزيمة داعش بشكل نهائي".

وقال وزير الدفاع الأميركي: "شركاؤنا على الأرض لديهم ما يلزم لهزيمة داعش، ودول عدة مستعدة لتقديم المزيد لمحاربة التنظيم".