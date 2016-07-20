كوريا الشمالية تؤكد إجراء محاكاة لضربة نووية ضد سيول

أكدت #كوريا_الشمالية الأربعاء أن التجارب الصاروخية التي أجرتها الثلاثاء كانت محاكاة لضربات نووية ضد أهداف عسكرية أميركية في #كوريا_الجنوبية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكرت الوكالة المركزية أن تجربة إطلاق ثلاثة #صواريخ باليستية التي جرت الثلاثاء شكلت محاكاة لضربات نووية وقائية ضد الموانئ والمطارات الكورية الجنوبية التي تحوي معدات عسكرية أميركية.

وأوضحت أن عملية الإطلاق اختبرت "الخصائص التشغيلية لأنظمة تفجير الرؤوس النووية للصواريخ الباليستية على الارتفاع المنشود فوق المنطقة المستهدفة".

ولفتت إلى أن التجربة جرت بأمر وإشراف شخصي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأجرت بيونغ يانغ الثلاثاء ثلاثة تجارب لإطلاق صواريخ باليستية في تحد جديد للأسرة الدولية في رد واضح لعملية نشر الدرع الأميركية المضادة للصواريخ (ثاد) في كوريا الجنوبية، التي تعد من الأكثر تطورا في العالم.

وحلق صاروخان من طراز سكود لمسافة ما بين 500 و600 كيلومتر باتجاه بحر اليابان، في حين أطلق صاروخ ثالث قد يكون متوسط المدى من طراز رودونغ، بعد نحو ساعة.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إلى أن مدى الصاروخ الذي يعتقد أنه من طراز "سكود"، كاف ليطال كامل أراضي كوريا الجنوبية وإن إطلاق الصواريخ مرتبط بالتهديدات الأخيرة لكوريا الشمالية.

وعلى الفور دانت الولايات المتحدة واليابان هذه الخطوة وأعلنتا عن رد منسق في مواجهة انتهاكات بيونغ يانغ المتكررة للقرارات الدولية التي تمنعها من حيازة أي برنامج نووي وباليستي.