ماي: سنراعي موقف الناخبين البريطانيين من الهجرة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستراعي الرسالة التي بعث بها الناخبون بشأن الهجرة عندما أيدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، مشيرة إلى ضرورة أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق جديد جيد للتجارة مع الاتحاد.

وقالت ماي أمام البرلمان "ما ينبغي أن نقوم به خلال التفاوض على الاتفاق هو التأكد من أننا ننصت إلى ما قاله الشعب بشأن وضع ضوابط على حرية الحركة، لكن علينا أيضا أن نتفاوض على الاتفاقية المناسبة والاتفاق الأفضل للتجارة في البضائع والخدمات للشعب البريطاني".

وطلب الاتحاد الأوروبي من الدول غير الأعضاء فيه، مثل النرويج، الالتزام بمبدأ حرية الحركة الذي وضعه مقابل السماح لها بحرية الدخول للسوق الأوروبية الموحدة.

في الوقت نفسه، قالت ماي إنها ستلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمناقشة تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى.

وأضافت "سأسافر بعد ظهر اليوم إلى برلين للقاء المستشارة ميركل لنناقش كيف يمكننا تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني خلال الاستفتاء، وأتوقع أيضا مناقشة عدد من القضايا الدولية الملحة".

وجاءت تصريحات ماي خلال جلسة الاستجواب الأولى لها أمام البرلمان منذ توليها رئاسة الوزراء وقيادة حزب المحافظين الحاكم هذا الشهر.