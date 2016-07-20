هكذا كانت خطة اعتقال أردوغان!

كشف جنود أتراك متورطون في محاولة الانقلاب، أثناء استجوابهم في محافظة أزمير، عن أنهم تلقوا أوامر بالقبض على شخصية إرهابية مهمة أثناء مهاجمتهم فندقا كان الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته يقضون إجازتهم فيه، جنوب غرب مارماريس، بحسب مصادر أمنية.

وقالت لصحيفة "حريات" التركية، إن أربعين جنديا مدربين انطلقوا من قاعدة جوية للقبض على الرئيس التركي.

وتشير الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف شرع العديد من الجنود في الهجوم على اثنين من حراس أردوغان وقتلهما على الرغم من تحذيرات قالت لهم إنه انقلاب للإطاحة بالرئيس أردوغان.

وقالت المصادر إنه بعد الهجوم الفاشل، فر عدد من القوات إلى الغابة في المنطقة.

هذا وكان أردوغان قد صرح سابقا لـ"سي إن إن" أنه لو بقي في الفندق لمدة 10 أو 15 دقيقة، لكان قد قتل أو اعتقل.