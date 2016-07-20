شتاينماير يدعو للتعاون بين الشرطة والمخابرات الأوروبية

دعا وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، إلى زيادة التعاون بين الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا، ودعا أيضا إلى جهود دولية متواصلة لمحاربة تنظيم داعش بعد هجمات شنها متطرفون في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني إن "الهجمات الماضية أظهرت لنا أنه لا يوجد أمن مطلق. الإرهاب يضرب بشكل عشوائي، ويمكن أن يصيب كلا منا بشكل فردي".

وأضاف "الحقيقة أننا نحتاج على نحو عاجل إلى تعاون أوثق بين الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا وتبادل أفضل للمعلومات".

وقال إن من الحيوي أيضا الاستمرار في محاربة تنظيم داعش والمساعدة في تحسين آفاق المستقبل للناس في المناطق التي تم تحريرها من نفوذ الجماعة المتطرفة.

وجاءت تعليقات شتاينماير بعد يوم من قيام لاجئ أفغاني عمره 17 عاما بإصابة خمسة أشخاص في جنوب ألمانيا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص، وهو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها.