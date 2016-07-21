برلين تحذر أنقرة من ملاحقة المعارضين السياسيين

دعا وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر-شتاينماير، الخميس تركيا إلى الكف عن مطادرة المعارضين السياسيين، غداة إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فرض حال الطوارئ.

وقال الوزير في بيان "من الضروري أن يكون حال الطوارئ محدودا بفترة زمنية"، يجب في ختامها "أن يرفع على الفور".

كما أكد شتاينماير أن على أنقرة احترام مبادئ "دولة القانون"، وأن تطبق حالة الطوارئ "بشكل مضبوط".

وتابع أن "محاولة الانقلاب تترك آثارا عميقة في سياسة ومجتمع تركيا".

وحثّ شتاينماير # تركيا على أن تقتصر حالة #الطوارئ التي أعلنتها في أعقاب الانقلاب الفاشل على الفترة الزمنية الضرورية، وأن تنهيها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر شتاينماير بيانا رداً على إعلان حالة الطوارئ في تركيا، وحث أنقرة على الحفاظ على سيادة القانون وعلى قدر من التناسب في ردها على محاولة #الانقلاب .

وأردف أن إجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الأعمال غير القانونية وليس التوجهات السياسية.