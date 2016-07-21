الأردن يحذر من محاولة اختراق الحدود

أعلن وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد #المومني، أن أي محاولة للاقتراب من حدود المملكة ستكون هدفا للتعامل معها، مجدداً موقف بلاده من إغلاق الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية، وهي الحدود مع #سوريا.

وأضاف الوزير خلال حديثه لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي عرض على شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، أن بلاده لن تقبل من أي دولة في العالم أو منظمة المزاودة على موقف المملكة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة السورية، مؤكداً أن موضوع الجرحى واللاجئين يترك للتقييم الميداني للقوّات المسلحة الأردنية.

وتابع المومني أن "الدولة التي تضغط علينا لقبول الأردن مزيداً من اللاجئين نقول لها نحن مستعدون أن ننقلهم إليها بطائراتنا، فأمن الوطن أولوية قصوى لن نتنازل عنه، مع موقفنا التاريخي تجاه #اللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بالشأن العراقي، قال المومني إن حدود الأردن مع العراق مغلقة والمشكلة ليست في تأمين المعبر، بل تكمن في تأمين الطريق نفسه،

واضاف الوزير: "في السابق كنا نعمل على نظام تسليم الشاحنات الأردنية للعراق وبالعكس، ونحن مستعدون للاستمرار بهذا الأمر لكننا نؤمن بضرورة أن يكون الطريق في العمق العراقي آمن"٠

وفي الموضوع الإيراني وإبقاء سفير الأردن لدى #إيران في العاصمة الأردنية في عمّان منذ استدعائه، قال المسؤول الأردني إن بلاده أكدت لإيران على ضرورة عدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية وأن يكون لها دور بناء في المنطقة.

. وحول المجلس الأردني السعودي قال الوزير إنه تم عقد اجتماعات الثلاثاء في جدة، مشيرا إلى وجود حوار على مستوى المؤسسات المختلفة بين الاردن و #السعودية، حتى نصل الى مرحلة توقيع تفاهم بين الدولتين.