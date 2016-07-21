الكويت.. تأييد حكم إعدام لمدان في "خلية العبدلي"

أيدت محكمة الاستئناف في #الكويت الخميس، حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في #خلية_العبدلي والمتهم بها 26 شخصاً.

وتفاوتت أحكام المتهمين الباقين بين السجن المؤبد والسجن خمس سنوات والبراءة والتغريم خمسة آلاف دينار كويتي.

وخلية #العبدلي هي خلية إرهابية مرتبط بـ #حزب_الله وإيران قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة، وقد ضبطها السلطات في آب/أغسطس 2015.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام #إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني وحيازة متفجرات.