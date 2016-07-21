النمسا تستدعي السفير التركي بشأن مظاهرات مؤيدة لأردوغان

قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الخميس إن #النمسا استدعت السفير التركي لشرح علاقة #أنقرة بمظاهرات في النمسا، مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الذي يقود حملة "تطهير" مؤسسات البلاد في أعقاب #انقلاب فاشل.



وأضاف كورتس في مقابلة مع محطة (أو.آر.اف) الإذاعية أن النمسا ستسأل السفير عما إذا كان مسؤولون أتراك شجعوا آلاف الأشخاص في النمسا على الخروج إلى الشوارع على مدى الأيام القليلة الماضية، لتأييد أردوغان بعد محاولة للإطاحة به.

وأكد كورتس "نريد توضيحا... ما هو المسار الذي ستسلكه تركيا؟".

وأردف "ثانيا لدينا دليل على أن المظاهرات المؤيدة لأردوغان في فيينا جاءت بدعوة مباشرة من #تركيا ... وهذا بالطبع لا يمكن قبوله ونريد أن نحتج عليه".



وأعلن أردوغان أمس الأربعاء حالة الطوارئ في الوقت الذي وسع فيه نطاق حملته ضد الآلاف من أفراد قوات الأمن ورجال القضاء وموظفي الحكومة والأكاديميين في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.