بريطانيا.. الشرطة تحقق بمحاولة خطف جندي

قالت #الشرطة_البريطانية الخميس إنها تحقق في محاولة اختطاف تعرض لها جندي في قاعدة جوية بشرق إنجلترا، وإنها لا يمكنها استبعاد كون الحادث عملاً إرهابياً.

وكان الجندي وهو في نهاية العشرينيات من العمر يمارس رياضة الركض أمس الأربعاء، دون أن يرتدي زيه العسكري، عندما اقترب منه رجلان عند قاعدة مارهام وصاح أحدهما في وجهه وحاول الإمساك به.

وقاوم الجندي المهاجم وعندما حاول شريكه مساعدته الذي كان مسلحا بسكين، تمكن الجندي من الهرب ولم يصب بأذى.

كما صرح بول دورهام المسؤول الكبير في #الشرطة "بوسعي أن أؤكد أننا نتعامل مع الأمر على أنه محاولة #اختطاف وتجري حالياً تحقيقات تفصيلية في الموقع لمعرفة كافة الملابسات".

وأضاف "دافع الهجوم مازال غامضاً في الوقت الراهن، ورغم أننا لا نستطيع حاليا استبعاد #الإرهاب إلا أن هناك أيضا بعض الفرضيات الأخرى الممكنة".