بريطانيا تضاعف عدد جنودها في العراق إلى 500

اعلن وزير الدفاع البريطاني #مايكل_فالون الأربعاء أن بريطانيا ستضاعف عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي سيساهمون في تدريب القوات العراقية والكردية التي تقاتل تنظيم #داعش.

وقال فالون إثر اجتماع قرب واشنطن للبلدان الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة "سنرسل 250 جنديا إضافيا الى مسرح (العمليات) في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح فالون للصحافيين أن "بريطانيا ستضاعف عدد قواتها في العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية والبيشمركة" الأكراد.

وأضاف: "طلبنا الى دول أخرى تقديم مشاركاتهم لنرى ما يمكنهم تقديمه إضافة إلى ذلك"، من دون تحديد شركاء آخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وجمعت الولايات المتحدة الأربعاء قرب واشنطن حلفاءها المشاركين في التحالف الدولي، وتوعدوا بهزيمة المتطرفين في سوريا والعراق.

وتطرق وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى "التزامات" بين الدول الحليفة للمضي قدما في عملية استعادة السيطرة على الموصل في العراق والرقة في سوريا اللتين يتخذهما تنظيم داعش معقلين له.