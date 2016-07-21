تركيا تعلق العمل مؤقتا بمعاهدة أوروبا لحقوق الإنسان

نقل تلفزيون (ان.تي.في) التركي عن نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، قوله اليوم الخميس إن بلاده ستحذو حذو #فرنسا في تعليق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان مساء أمس الأربعاء #حالة_الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة #انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد هجمات لمتطرفين في #باريس في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون قال قورتولموش، إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف. وتحدث عن أخطاء مخابراتية "هيكلية وفردية" خلال محاولة الانقلاب، وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش.