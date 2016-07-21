داعش يهدد بتصعيد هجماته ضد فرنسا

هدد تنظيم داعش بتصعيد هجماته ضد فرنسا في تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء وتحدث فيه متطرفان بالفرنسية.

وفي التسجيل هنأ المتطرفان منفذ اعتداء نيس الذي أوقع 84 قتيلا مساء 14 تموز/يوليو، قبل أن يقتلا رجلين بقطع الرأس اتهما بـ"التجسس" على التنظيم المتطرف وقالا إن إعدامهما "رسالة" إلى فرنسا.

وأورد موقع "سايت" الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة أن التسجيل "أنتجه" تنظيم داعش في محافظة نينوى في شمال العراق حيث لا يزال يسيطر على مناطق.

وهدد أحد المتطرفين متوجها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باللغة الفرنسية بـ"تصعيد" الهجمات.

وكان التنظيم تبنى السبت اعتداء نيس مؤكدا أنه كان "استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الذي يقاتل داعش". وتشارك فرنسا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويستهدف مواقع للتنظيم المتطرف في سوريا وفي العراق.

ويقول خبراء إنه لا يبدو أن تنظيم داعش خطط بشكل مباشر للاعتداءات الأخيرة في فرنسا أو ألمانيا، بل إن منفذيها استوحوا من أسلوبه وهو يحاول أن يعزز صورته المثيرة للرعب من خلال تبنيه لهذه الاعتداءات.