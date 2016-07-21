جزار نيس خطط قبل أشهر من الاعتداء

أعلن المدعي العام الفرنسي المكلف بالتحقيق في اعتداء #نيس فرنسوا مولانس، الخميس، في #باريس أن منفذ الاعتداء التونسي محمد لحويج بوهلال "حظي بدعم وتواطؤ" في تحركه.

وقال مولانس في تصريح صحافي إنه تم تسجيل "تقدم كبير" في التحقيق الذي يتولاه "أكثر من 400 محقق" مشيراً إلى أن القاتل خطط على الأرجح لتنفيذ الاعتداء قبل "عدة أشهر" من #العيدالوطني_الفرنسي في 14 تموز/يوليو.

وقاد المهاجم التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاما) الشاحنة، ودهس حشداً في المدينة الفرنسية مساء يوم الخميس وسار في مسار متعرج على طول طريق برومناد ديزانجليه الساحلي لمسافة كيلومترين، مع انتهاء عرض للألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.

وقتلت #الشرطة المهاجم بالرصاص في نهاية المطاف.