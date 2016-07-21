لبنان.. الجيش يطوق باخرة قادمة من تركيا

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس، أن الجيش طوق باخرة قادمة من تركيا في مرفأ طرابلس.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "الجيش اتخذ تدابير أمنية مشددة في مرفأ طرابلس حيث طوق باخرة آتية من تركيا".

وأضافت "يقوم الجيش في هذه الأثناء، بعملية تفتيش واسعة داخل أرجاء المرفأ".

وكانت وكالة دوغان التركية للأنباء أعلنت أن طائرات تابعة لسلاح الجو التركي أقلعت، الأربعاء، لمنع سفينتين لحرس الحدود الأتراك من الوصول إلى المياه الإقليمية اليونانية وذلك بعد خمسة أيام من الانقلاب الفاشل في تركيا.

وأضافت الوكالة أن الطائرات "تقوم بعملية ضد سفينتين لحرس الحدود الأتراك تبين أنهما تحاولان الوصول إلى المياه الإقليمية اليونانية".