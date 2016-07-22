أردوغان: هناك احتمال حدوث انقلاب جديد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان ، في مقابلة مع رويترز، أن الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي شابتها فجوات وأوجه قصور في عمل المخابرات وقال إن القوات المسلحة ستخضع سريعاً لعملية إعادة هيكلة.

وقال أردوغان إن "هناك احتمالاً لمحاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة. نحن أكثر حذراً".



وتابع، خلال المقابلة التي أجريت بقصره في أنقرة الذي استهدف خلال محاولة الانقلاب، إنه "من الواضح تماماً أنه كانت هناك فجوات وأوجه قصور كبيرة في معلوماتنا.. لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو نفيه. قلت ذلك لرئيس المخابرات الوطنية".

كما أكد أردوغان توقيف 10 آلاف شخص بينهم 103 ضباط من الجيش. كذلك أوضح أنه لا توجد عقبات تمنع تمديد حالة الطوارئ بعد الشهور الثلاثة في حال اضطرت الحكومة لذلك.

