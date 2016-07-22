أوباما: طلب تركيا تسليم غولن سنتعامل معه وفقا للقوانين

أكد الرئيس الأميركي باراك #أوباما اليوم الجمعة أن طلب #أنقرة تسليم الداعية فتح الله #غولن الذي تتهمه #تركيا بالوقوف وراء محاولة #الانقلاب سيتم التعامل معه وفق القوانين الأميركية.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو: "علينا أن نتّبع آلية قانونية" للرد على هذا الطلب، مذكراً بأن " #أميركا دولة قانون".

ونفى تلقي معلومات استخباراتية مسبقة حول محاولة الانقلاب في تركيا في 15 تموز/يوليو.

وقال إن "أي معلومات مفادها أننا علمنا بمحاولة انقلاب، أن هناك ضلوعاً ما للولايات المتحدة، إننا قمنا بشيء آخر مغاير للتأييد التام للديمقرطية التركية، هي خاطئة تماما".

وتتهم أنقرة فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الأميركي منذ 1999 بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

من جهته، دغا غولن الثلاثاء الولايات المتحدة إلى رفض طلب تسليمه.

وتشاور أوباما الثلاثاء هاتفياً مع نظيره التركي في شأن طلب تسليم غولن، مقترحا بأن تقدم واشنطن مساعدة في التحقيق حول محاولة الانقلاب.