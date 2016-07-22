أوباما يتعهد بدعم ألمانيا بعد اعتداء ميونيخ

المصدر: واشنطن، - رويترز، فرانس برس

تعهد الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، الجمعة، بدعم #ألمانيا بعد حادث إطلاق النار العشوائي في مركز للتسوق بـ #ميونيخ .

وقال أوباما في البيت الأبيض: "لا نعرف حتى الآن ما الذي يحدث هناك بالضبط، لكن بالتأكيد قلوبنا مع المصابين".

وتابع: "نتعهد بتقديم كل أوجه الدعم التي قد يحتاجونها".

بدورها، أعلنت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، #هيلاري_كلينتون ، أنها تتابع "الموقف المروع" في ميونيخ. وقالت كلينتون على تويتر "نساند أصدقاءنا في ألمانيا، وهم يسعون لتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة".

كما دعا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد #ترامب ، إلى الصلاة مع جميع المتضررين من الهجمات.

من جانبه، وجه الرئيس الفرنسي، فرنسوا #هولاند ، مساء الجمعة "رسالة دعم شخصية" للمستشارة الألمانية، أنغيلا #ميركل ، وفق ما أعلن مكتبه.

كذلك أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً للبريطانيين الموجودين في ميونيخ في ألمانيا، ينصح باتباع إرشادات السلطات المحلية بعد الاعتداء.