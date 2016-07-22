إنقاذ نحو ألف مهاجر في المتوسط والعثور على 17 جثة

أعلن خفر السواحل الإيطالية، الخميس، إنقاذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط والعثور على 17 جثة.

وأكد المصدر العثور على 1128 شخصاً في خمسة زوارق مطاطية وثلاثة مراكب في مضيق صقلية.

كما شاركت السفن التابعة للبحرية الإيطالية في عمليات الإنقاذ، فضلاً عن الأسطول البريطاني، وهو في مهمة للقوة البحرية الأوروبية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين، والبحرية الإيرلندية ومنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية.

وقد عثر الأربعاء في قارب في البحر المتوسط على جثث 22 مهاجراً هم 21 امرأة ورجل واحد.

كذلك تم إنقاذ أكثر من 3200 شخص، الثلاثاء، في البحر ذاته خلال 25 عملية تدخل.

ويرتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام إلى أكثر من 80 ألفاً، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم من الأفارقة.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص أو باتوا في عداد المفقودين، منذ عام 2014، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، غالبيتهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

