اختفاء طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي على متنها 29 شخصا

أعلن ناطق باسم سلاح الجو الهندي لوكالة فرانس برس اختفاء #طائرة تابعة لهذه القوات الجمعة بينما كانت في طريقها إلى #بورت_بلير كبرى مدن جزر اندامان ونيكوبار.

وقال الكومندان انوبام بانرجي إن "عملية بحث تجري".

وأقلعت #الطائرة عند الساعة 8,30، وكان يفترض أن تحط في بورت بلير عند الساعة 11,30 ت غ".

وكان هناك ستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

وذكر متحدث باسم البحرية الهندية إن طائرات استطلاع وسفنا تبحث عن الطائرة التي كانت تنقل العسكريين إلى الجزر الاستراتيجية الواقعة قرب مضيق ملقة حيث توجد قاعدة عسكرية هندية.