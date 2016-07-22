التيار الكهربائي المنتظم يعود إلى قاعة إنجيرليك بتركيا

عاد التيار الكهربائي المنتظم اليوم الجمعة إلى #قاعدة_إنجيرليك الجوية في #تركيا التي تستخدمها #القوات_الأميركية في غاراتها على تنظيم #داعش في #العراق و #سوريا بعد أسبوع من انقطاعه جراء محاولة #الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الأسبوع الماضي.

وأعلنت قيادة القوات الأميركية في أوروبا التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرا لها أن التيار الكهربائي عاد إلى قاعدة #إنجيرليك و"هناك تدفق دائم للطعام الساخن والماء والوقود لدعم أفرادنا في الخدمة وموظفينا المدنيين في تركيا".

ويغذي مولد احتياطي القاعدة التركية التي يستخدمها آلاف الجنود الأميركيين وذلك منذ 15 تموز/يوليو. وجاء في بيان قيادة القوات الأميركية في أوروبا أن المولدات ستبقى خيارا في حال انقطاع التيار الكهربائي عن القاعدة مرة أخرى.

وأقفل المجال الجوي فوق قاعدة إنجيرليك خلال محاولة الانقلاب وسط مخاوف من استخدام إحدى طائرات التزود بالوقود في القاعدة لدعم الطائرات المشاركة في الانقلاب.

وقال مسؤول بارز إن قائد القاعدة التركي اعتقل لتآمره في الانقلاب. كما أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش #أوغلو أن عددا من العسكريين في القاعدة شاركوا في محاولة الانقلاب.

وفتح المجال الجوي حول القاعدة بسرعة في الأيام التالية لفشل الانقلاب حتى تتمكن المقاتلات الأميركية المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش من متابعة عملياتها العسكرية في العراق وسوريا.