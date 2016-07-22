اليونان: نقل الضباط الأتراك الفارين إلى أثينا

قال مصدر في #الشرطة_اليونانية إنه تم نقل 8 ضباط #أتراك فروا إلى #اليونان الأسبوع الماضي بعد محاولة #الانقلاب في تركيا، إلى #أثينا حيث ستدرس السلطات طلباتهم للجوء.

وأضاف المصدر "تم إحضارهم إلى أثينا صباح الجمعة"، بدون أن يؤكد المكان الذي يحتجزون فيه.

كما تابع "أعتقد أن سبب نقلهم هو أنه ستتم دراسة طلباتهم للجوء هنا".

وطلب العسكريون الثمانية اللجوء في اليونان بعدما هبطوا في مروحية عسكرية في مدينة الكسندروبولي السبت.

وسمح لهم بالهبوط بعدما وجهوا نداء استغاثة إلى السلطات، وزعموا بأنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في #تركيا .

ويتوقع أن يصدر أول قرار حول طلباتهم للجوء في مطلع آب/أغسطس.

والخميس أصدرت محكمة الكسندروبولي حكما بحقهم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب دخولهم اليونان بطريقة غير شرعية، وهو جرم يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبعقوبة إدارية هي الطرد، وكذلك بتهمة عدم الإبلاغ بـ"مسار الرحلة"، وهي مخالفة لقانون المطارات تعاقب بالسجن مدة أقصاها 6 أشهر. غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه التهمة، واعتبرت أن الطائرات المدنية وحدها ملزمة الإبلاغ عن "مسار الرحلة".