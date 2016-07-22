"إنتربول" تنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" الجمعة انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش "للحد من تدفق المقاتلين الأجانب" و"وقف تمويل" التنظيم.

وصرح الأمين العام لإنتربول يورغن ستوك خلال اجتماع في #واشنطن لوزراء خارجية ودفاع دول التحالف الدولي الخميس أن انتربول ستلعب "دورا محفزا" في المجال المتعلق بالشرطة ضمن الحملة ضد التنظيم، وذلك في بيان نشرته المنظمة من مقرها في ليون.

وتابع ستوك أن "تقاسم المعلومات عبر إنتربول يقوم على توسيع نطاق #الأمن_الوطني". وأضاف "إحدى النقاط الأساسية تقوم على بناء جسر بين منطقة النزاع في قلب معقل داعش، وبين أجهزة الشرطة في الخارج حيث يشن #داعش هجماته ويحرض على التطرف".

وأشار ستوك الى ان التعاون بين انتربول ووزارة الدفاع الأميركية اتاح تفكيك شبكات لتجنيد #متطرفين وتحديد اماكن "مقاتلين ارهابيين أجانب" من خلال تحويل معلومات تم نزع السرية عنها جمعت من ساحات المعارك في #أفغانستان و#العراق الى "خيوط مهمة جدا للتحقيق" في الخارج.

وتابع أن "تكرار هذه المقاربة ضد داعش ستتيح زيادة نسب نجاح التحقيقات بشكل كبير حول مجموعات مرتبطة به في كل انحاء العالم"، وقال "غالبا ما تضطر جهود الاجهزة الى التوقف عند ابواب ساحات المعارك".

وأوضح ستوك ان الدول الستين الاعضاء في انتربول تتقاسم المعلومات التي تشمل اكثر من 7500 مقاتل اجنبي.

يضم التحالف الدولي الذي تقوده دمشق منذ عامين ويشن غارات على مواقع التنظيم في #سوريا والعراق 66 دولة.